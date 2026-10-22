/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/2 கிராம் மூக்குத்திக்காக 60 வயது பெண் கொலை
UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 07, 2026 11:44 PM
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குளித்தலை: குளித்தலை அருகே, 2 கிராம் மூக்குத்திக்காக, இளஞ்சியம், 60, என்பவரை கழுத்தறுத்து கொன்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம், லாலாப்பேட்டை மேலவிட்டுகட்டியை சேர்ந்தவர் வடிவேல் மனைவி இளஞ்சியம். நேற்று முன்தினம் மாலை, ஆடுகளுக்கு புல் அறுக்க சென்றவர் இரவு, 11:30 மணியாகியும் வீடு திரும்பவில்லை. லாலாப்பேட்டை போலீசில், உறவினர்கள் புகார் அளித்தனர்.
நேற்று காலை, லாலாப்பேட்டை ரயில் நிலையம் எதிரே கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் இளஞ்சியத்தின் சடலம் கிடந்தது. அவரது, 2 கிராம் தங்க மூக்குத்தியை, கத்தியால் அறுத்து மர்ம நபர்கள் எடுத்து சென்றது தெரியவந்தது.
குளித்தலை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.