தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கரூரிலிருந்து மூன்று நாட்களில் 660 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கரூரிலிருந்து மூன்று நாட்களில் 660 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
ADDED : நவ 06, 2026 05:44 AM
கரூர்:தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கரூரில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு, 3 நாட்களில், 660 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
கரூர் மாவட்டத்தில் கொசுவலை உற்பத்தி, ஜவுளி மற்றும் டெக்ஸ்டைல் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள், பஸ் பாடி கட்டும் தொழிற்கூடங்கள் உள்ளன. இத்தொழில்களை நம்பி, கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் தங்கி பணியாற்றி வருகின்றனர்.
வரும், 8-ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதை முன்னிட்டு கரூரில் தங்கி பணியாற்றும் வெளி மாவட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு எவ்வித சிரமமுமின்றி சென்று வர, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் கரூர் மண்டலம் சார்பில், சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அரசு பஸ்கள் மட்டுமின்றி, தேவைக்கேற்ப தனியார் பஸ்களும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இணைக்கப்பட்டு, இன்று முதல் 8-ம் தேதி வரை இயக்கப்படுகின்றன.
இதன்படி, கரூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கோவைக்கு, 100 பஸ்கள், சென்னைக்கு, 40 பஸ்கள், திருப்பூருக்கு, 40 பஸ்கள் என மொத்தம், 180 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து இன்று (6ம்தேதி) சென்னைக்கு, 80 பஸ்கள், கோவைக்கு, 100 பஸ்கள், திருப்பூருக்கு, 50 பஸ்கள் மற்றும் ஈரோட்டிற்கு, 10 பஸ்கள் என மொத்தம், 240 பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல் நாளை சென்னைக்கு, 60, திருப்பூருக்கு, 100, கோவைக்கு, 70, ஈரோட்டிற்கு 10 என மேலும், 240 பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
ஒட்டுமொத்தமாக மூன்று நாட்களில் மட்டும் பல்வேறு வழித்தடங்களில், 660 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. பயணிகள் நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து பஸ்களை இயக்கவும், பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்தால், தேவைக்கு ஏற்ப உடனடியாக கூடுதல் பஸ்களை இயக்கவும் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, பெண்களுக்கான கட்டணமில்லா பஸ்கள் மற்றும் வழக்கமான நகர, புறநகர் வழித்தட பஸ்கள் அனைத்தும், எவ்வித தடையுமின்றி அட்டவணைப்படி தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என, கரூர் மண்டல போக்கு
வரத்து கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.