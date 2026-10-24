/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/அ.தி.மு.க., நிர்வாகி மீது வழக்குப்பதிவு
ADDED : அக் 12, 2026 05:46 AM
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கரூர்:கரூரில், அ.தி.மு.க., கொடிகளை அனுமதியின்றி கட்டியதாக, ஜெயலலிதா பேரவை செயலாளர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
கரூர்
மாவட்ட அ.தி.மு.க., ஜெயலலிதா பேரவை சார்பில், நேற்று முன்தினம்
நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அதில், முன்னாள் அமைச்சர்கள்
உதயகுமார், சின்னசாமி, மாவட்ட அ.தி.மு.க., செயலாளர் கமலகண்ணன்
உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இதற்காக, கரூர் - கோவை சாலையில் உள்ள
சென்டர் மீடியனில், அ.தி.மு.க., கொடிகள் கட்டப்பட்டிருந்தன.
இதையடுத்து, அனுமதி இல்லாமல், போக்குவரத்துக்கு பாதிப்பு
ஏற்படும் வகையில், கொடிகள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக, கரூர் மாவட்ட
ஜெயலலிதா பேரவை செயலாளர் சக்திவேல் மீது, கரூர் டவுன் போலீசார்
வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.