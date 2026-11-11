அரசு நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்கு உழவர் அடையாள எண் அவசியம்
அரசு நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்கு உழவர் அடையாள எண் அவசியம்
ADDED : நவ 06, 2026 05:53 AM
கரூர்:மானிய
விலையிலான உரங்கள், வேளாண் இடுபொருட்கள் மற்றும் அரசு
நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்கு, விவசாயிகள் உடனடியாக உழவர் அடையாள
எண் பெற வேண்டும் என, மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குனர் மல்லிகா
தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட
செய்திக்குறிப்பு:
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை
கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மற்றும் தனியார் உர விற்பனை நிலையங்கள்
வாயிலாக, விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரங்கள், விற்பனை முனைய
கருவி மூலம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது மத்திய அரசின்
வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, உர விற்பனைக்கான கூட்டமைப்பு
முறையில், மானிய உரங்களை வினியோகிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, உழவர் அடையாள அட்டை அடிப்படையில் செயலி வாயிலாக பதிவு செய்த
விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே, சாகுபடி செய்யும் பயிர் மற்றும்
பரப்பளவின் அடிப்படையில், வரும் டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் இருந்து
மானிய உரங்கள் வழங்கப்படும்.
விவசாயிகள் தங்களது ஆவணங்கள்
மற்றும் நிலத்தின் சர்வே எண்களை இணைத்து, உழவர் அடையாள எண்ணை பெற்றுக்
கொள்ள வேண்டும். ஏற்கெனவே உழவர் அடையாள எண் பெற்றும், தங்களின் நில புல
எண்களை முழுமையாக இணைக்காத விவசாயிகள், உடனடியாக அருகிலுள்ள
பொது சேவை மையம் அல்லது வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை
அணுகி, விடுபட்ட புல எண்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அதில்
கூறப்பட்டுள்ளது.