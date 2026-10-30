சிமென்ட் லோடு லாரியில் திடீர் தீ கரூர் அருகே நேற்றிரவு பரபரப்பு
சிமென்ட் லோடு லாரியில் திடீர் தீ கரூர் அருகே நேற்றிரவு பரபரப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 06:55 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:32 AM
கரூர்: வெள்ளியணை அருகே, சிமென்ட் லோடு ஏற்றிச்சென்ற லாரி, திடீரென தீப்பிடித்து
எரிந்தது.
தி
ண்டுக்கல் மாவட்டம், குஜிலியம்பாளையம் கோவிலுார் பகு-தியை சேர்ந்தவர் தங்கபாண்டி, 45; டிரைவர். இவர், நேற்று இரவு வெள்ளியணை ஜல்லிப்பட்டியில் உள்ள, தனியார் சிமென்ட் ஆலையில் இருந்து லாரியில், 250 சிமென்ட் மூடை-களை ஏற்றிக் கொண்டு, கோவை உக்கடம் பகுதிக்கு புறப்-பட்டார்.வெள்ளியணை அருகே, கல்லுமடை பகுதியில் இரவு 9:45 மணி-யளவில் லாரி சென்ற போது, முன்பக்கத்தில் புகையுடன் தீ பிடித்-தது. இதனால், டிரைவர் தங்கபாண்டி லாரியில் இருந்து குதித்து உயிர்
தப்பினார்.
இது குறித்து, தகவல் அறிந்த கரூர் தீயணைப்பு வீரர்கள், தீயை அணைத்தனர். லாரியின் முன்பக்கம் மட்டும் தீயில் எரிந்து நாச-மானது. லாரியில் இருந்த பேட்டரியில், ஒயர்களுக்குள் ஏற்பட்ட, உராய்வு காரணமாக தீப்பிடித்தது தெரிய வந்தது. சிமென்ட் மூட்-டைகளுக்கு பாதிப்பு
ஏற்படவில்லை.
வெள்ளியணை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.