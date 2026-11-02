கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய தீயணைப்பு வாகனம்

ADDED : நவ 01, 2026 06:38 AM
கரூர்:தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, கரூர் ஜவஹர் பஜாரில், நேற்று பொதுமக்கள்
குவிந்ததால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அதில்,
தீயணைப்பு நிலைய வாகனம் சிக்கி கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தீபாவளி
பண்டிகை, வரும், 8ல் கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்காக, நேற்று கரூர்
ஜவஹர் பஜாரில், பொதுமக்கள் புத்தாடைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள்
வாங்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதனால், கரூர் ஜவஹர் பஜார், கோவை சாலையில்
கார், டூவீலர்களை பொதுமக்கள் நிறுத்தி விட்டு சென்றனர். நீண்ட
நேரமாக வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ஏற்பட்டது.
அப்போது, கரூர் தீயணைப்பு நிலைய வாகனம் நெரிசலில்
சிக்கி கொண்டது. இதையடுத்து, போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியில்
போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் ஈடுபட்டதால், தீயணைப்பு வாகனம்
நெரிசலில் இருந்து மீண்டது. இதனால், கரூர் ஜவஹர் பஜாரில் சிறிது நேரம்
பரபரப்பு ஏற்பட்டது.