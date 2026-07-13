திருப்பதி திருமலைக்கு 32ம் ஆண்டாக பாதயாத்திரை சென்ற குழுவினர்
திருப்பதி திருமலைக்கு 32ம் ஆண்டாக பாதயாத்திரை சென்ற குழுவினர்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:31 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த தோகைமலையில், திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் பாதயாத்திரை
குழு சார்பில், 32ம் ஆண்டாக பாதயாத்திரை செல்லும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தோகைமலையில்
உள்ள திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் பாதயாத்திரை குழு சார்பில்,
ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு
பாதயாத்திரை செல்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. அதன்படி
இந்தாண்டு மாலையணிந்து திருமலை செல்ல குழுவினர் முடிவுசெய்தனர். தொடர்ந்து, காவிரி நதியில் புனிதநீராடி, அனைத்து பக்தர்களும் மாலையணிந்து, 11 நாட்களாக விரதம் இருந்தனர்.
இதையடுத்து,
நேற்று முன்தினம் திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு, 32ம்
ஆண்டு பாதயாத்திரை புறப்பாடு நிகழ்ச்சி, தோகைமலை வரதராஜ பெருமாள்
கோவிலில் நடந்தது. முன்னதாக, தோகைமலை சக்தி விநாயகர்,
பகவதியம்மன், வெள்ளப்பட்டி மாரியம்மன், கருப்பசாமி மற்றும்
வரதராஜ பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை செய்துவழிபட்டனர்.
பக்தர்களுக்கு பிரசாதம், அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
பின்,
தோகைமலை வரதராஜபெருமாள் கோவிலில் இருந்து பாதயாத்திரை குழுவினர் புறப்பட்டனர். தோகைமலையில் இருந்து குளித்தலை, முசிறி,
தாத்தையங்கார்பேட்டை, கோட்டப்பாளையம், வைரிசெட்டிபாளையம்,
டி.முருங்கப்பட்டி, கெங்கவல்லி, சின்ன சேலம், கள்ளக்குறிச்சி,
திருவண்ணாமலை, வேலுார், காட்பாடி, சித்துார் வழியாக, 600 கி.மீ.,
துாரம் பாதயாத்திரை செல்கின்றனர். 11 நாட்கள் நடைபயணம் செல்லும்
பக்தர்கள், 12வது நாள் ஏழுமலையான் அடிவார கோவிலுக்கு சென்று, 13வது
நாள் திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் சன்னதியடைந்து அங்கு தரிசனம் செய்கின்றனர்.