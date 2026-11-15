/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வளைவு பகுதியில் விபத்தை தடுக்க வேகத்தடை தேவை
ADDED : நவ 14, 2026 07:08 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:தாதகவுண்டனுார் வளைவு சாலையில், விபத்து ஏற்படும் நிலை இருப்பதால், புதுப்பட்டி வளைவு சாலை அருகே வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த, மகாதானபுரம் நெடுஞ்சாலை பிரிவு சாலை முதல், புதுப்பட்டி பழைய
ஜெயங்கொண்டம், பஞ்சப்பட்டி வரை நெடுஞ்சாலை செல்கிறது. இதன்
பிரிவுகளில் இருந்து தாதகவுண்டனுார் செல்லும் வழித்தடம், மூன்று
பிரிவு சாலையாக இருக்கிறது.
இந்த பகுதி வளைவு சாலையாக இருப்பதால்,
வாகன ஓட்டிகள் வேகமாக வந்து வளைவில் திரும்பும் போது கீழே
விழுகின்றனர். மேலும் வளைவு பிரிவு சாலையில், வாகன ஓட்டிகள் அடிக்கடி
விபத்தில் சிக்கி கொள்கின்றனர். எனவே, வளைவு சாலை செல்லும் போது, அதன்
அருகில் வேகத்தடை ஏற்படுத்தி, விபத்துகளில் சிக்காமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.