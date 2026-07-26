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மின்கம்பியில் உரசி தீப்பிடித்த வைக்கோல் ஏற்றி வந்த லாரி

மின்கம்பியில் உரசி தீப்பிடித்த வைக்கோல் ஏற்றி வந்த லாரி

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:13 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:13 AM

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அரவக்குறிச்சி;சின்னதாராபுரம் அருகே தொட்டாம்பட்டி பகுதியில், வைக்கோல் ஏற்றி வந்த லாரி, மின் கம்பியில் உரசியதில் தீப்பிடித்து எரிந்து நாசமானது.

திருவாரூர் மாவட்டம், வலங்கைமானை சேர்ந்த அருள் என்பவர் ஓட்டிச் சென்ற லாரியில், திருவாரூரில் இருந்து வைக்கோல் ஏற்றி, சின்னதாராபுரம் அருகே உள்ள தொட்டாம்பட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள வேலுசாமி தோட்டத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. நேற்று காலை தொட்டாம்பட்டி பகுதியில் வந்தபோது, சாலையோரத்தில் இருந்த மின் கம்பத்தில் லாரி மோதியது. இதில் மின்கம்பிகளில் லாரி உரசியுள்ளது.

இதனால் சில வினாடிகளில் வைக்கோலில் தீப்பிடித்து, மளமளவென பரவியது. வைக்கோல் எளிதில் தீப்பற்றும் தன்மை கொண்டதால், தீ லாரி முழுவதும் பரவி வாகனமே தீக்கிரையானது. சின்னதாராபுரம் போலீசார் மற்றும் அரவக்குறிச்சி தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, நீண்ட நேரம் போராடி, தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இருப்பினும், லாரி மற்றும் அதில் ஏற்றி வந்த வைக்கோல் முழுவதும் எரிந்து சேதமானது. தீ விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக லாரி ஓட்டுனர் அருள் உயிர் தப்பினார். வைக்கோல் ஏற்றி வந்த லாரி தீப்பிடித்து எரிந்ததால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. சின்னதாராபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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