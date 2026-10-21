/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/குடிநீர் குழாய் உடைந்து சாலையில் ஓடிய தண்ணீர்
ADDED : அக் 21, 2026 06:03 AM
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கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், நெரூர், வாங்கல், கட்டளை காவிரியாற்று பகுதியில் இருந்து,
கரூர் மாநகராட்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் திட்ட குழாய்
செல்கிறது.
இந்நிலையில், நேற்று வெள்ளியணை நான்கு சாலை
சந்திப்பு பகுதியில், குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனால்,
சாலையில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால், அந்த வழியாக சென்ற
வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிப்பட்டனர்.குடிநீர் பற்றாக்குறை உள்ள
நிலையில், வெள்ளியணை நான்கு சாலை சந்திப்பில் ஏற்பட்டுள்ள குழாய்
உடைப்பை வெள்ளியணை பஞ்சாயத்து மற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால்
வாரிய அதிகாரிகள் சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்.