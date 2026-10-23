'ஓய்வூதிய தொகை தடையின்றி கிடைக்க வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைக்கணும்'
'ஓய்வூதிய தொகை தடையின்றி கிடைக்க வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைக்கணும்'
ADDED : செப் 28, 2026 06:39 AM
கரூர்,:'சமூக
பாதுகாப்பு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் ஓய்வூதிய தொகை,
தடையின்றி கிடைக்க வங்கி கணக்குடன், ஆதார் எண் இணைப்பு அவசியம்' என,
கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கரூர்
மாவட்டத்தில், சமூக பாதுகாப்பு திட்டதின் கீழ் உதவித்தொகை பெறும்
பயனாளிகளுக்கு இந்திய அரசின் அறிவுறுத்தல்படி, ஆதார்
அடிப்படையிலான பணப்பரிவர்த்தனை முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும்
ஓய்வூதிய தொகை, பயனாளிகளின் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கில்
நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும்.
அனைத்து தகுதியான
பயனாளிகளுக்கும் ஓய்வூதிய தொகை எவ்வித இடையூறும் இன்றி முறையாக
கிடைப்பதை உறுதி செய்ய மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் தேவையான அனைத்து
நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தங்களது வங்கி
கணக்கில் ஆதார் எண்ணை இதுவரை இணைக்காத பயனாளிகள், சம்பந்தப்பட்ட
வங்கி கிளையை அணுகி, உடனடியாக ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்குடன்
இணைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். மேலும், ஆதார்
இணைப்பு, வங்கி கணக்கு மற்றும் ஓய்வூதிய தொகை வரவு தொடர்பான
சந்தேகங்கள் அல்லது சிரமங்கள் இருப்பின், பயனாளிகள் கரூர் மாவட்ட
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள சப்-கலெக்டர் (சமூக பாதுகாப்புத்
திட்டம்) அலுவலகத்திலும், சம்பந்தப்பட்ட தாலுகா அலுவலகத்திலும்
தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.