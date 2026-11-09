/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/விபத்தில்லா தீபாவளி: பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 08, 2026 06:34 AM
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குளித்தலை,:தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, குளித்தலையில் செயல்பட்டு வரும் அரசு, தனியார்
பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவியர்,
விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாட
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி,
புதுாரில் உள்ள தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் உள்ள மாணவ,
மாணவியர்களுக்கு குளித்தலை தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் கர்ணன்
தலைமையில், பாதுகாப்பாக எப்படி பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என்பது
குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.