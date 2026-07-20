தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கார்பைட் கற்களில் மாம்பழங்களை பழுக்க வைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை தேவை

கார்பைட் கற்களில் மாம்பழங்களை பழுக்க வைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை தேவை

கார்பைட் கற்களில் மாம்பழங்களை பழுக்க வைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை தேவை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:25 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:25 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கரூர்:''கார்பைட் கற்கள் மூலம், மாம்பழத்தை பழுக்க வைப்பவர்கள் மீது, தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு செயலாளர் நல்லசாமி தெரிவித்தார்.

கரூரில், அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

ஜூன், ஜீூலை மாதங்களுக்கான தமிழகத்துக்கு, 40 டி.எம்.சி., தண்ணீரை கர்நாடகா அரசு திறக்கும் என்ற நம்பிக்கை இல்லை. இதனால், தினந்தோறும் நீர் பங்கீடு ஒன்றுதான், காவிரி பிரச்னைக்கு வழி வகுக்கும். கார்பைட் கற்கள் மூலம், மாம்

பழத்தை பழுக்க வைப்பவர்கள் மீது, தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கடந்த சட்டசபை கூட்டத்தில், கள் மீதான தடையை, முதல்வர் விஜய் நீக்குவார் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், தடை நீக்கப்படாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. மத்திய அரசால் வழங்கப்படும், பத்ம விருதுகளை, 60 சதவீதம் விவசாயிகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டும்.

கடந்த, 1967க்கு பிறகு உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் இருந்து ஆரம்ப கல்வி, ஆரம்ப சுகாதாரம், கால்நடைமேம்பாடு, வேளாண்மை போன்ற துறைகள் பறிக்கப்பட்டது. அவற்றை மீண்டும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். மேலும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மறு வரையறை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us