ADDED : நவ 20, 2026 04:00 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி,
அரசு பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் உலக கழிப்பறை தினத்தை முன்னிட்டு,
மாணவியர், ஆசிரியர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
உலக கழிப்பறை தினம்
ஆண்டுதோறும் நவ.,19ல், கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. அதன்படி நேற்று,
அரவக்குறிச்சி சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி சார்பில், பெண்கள் உயர்நிலைப்
பள்ளியில் தலைமையாசிரியர் முத்தையா தலைமையில், உலக கழிப்பறை
தின உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில், அரவக்குறிச்சி
சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் இளவரசி, துப்புரவு அலுவலர்
லோகநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இதில் மாணவியர், ஆசிரியர்கள்
திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தலற்ற ஊராக திகழ்ந்திட முயற்சி செய்வோம்.
குப்பையை மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என தரம் பிரிப்போம். மக்கும்
குப்பையை வீட்டிலேயே உரமாக்கி, வீட்டு தோட்டத்திற்கு
பயன்படுத்துவோம். தரம் பிரிக்கப்பட்ட குப்பையை மட்டுமே துாய்மை
பணியாளர்களிடம் கொடுப்போம். நீர்நிலைகள், திட, திரவக்கழிவுகளால்
மாசுபடாமல் பாதுகாப்போம். வீட்டிலும், பொது இடங்களிலும் மரங்கள்
வளர்த்து சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டிற்கு பங்காற்றுவோம் என உறுதிமொழி
ஏற்றனர்.