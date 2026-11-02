வேளாண் கல்லுாரி மாணவியர் கல்லை கிராமத்தில் களப்பணி
வேளாண் கல்லுாரி மாணவியர் கல்லை கிராமத்தில் களப்பணி
ADDED : நவ 01, 2026 06:40 AM
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், தோகைமலை ஊராட்சி ஒன்றியம், கல்லை கிராமத்தில், தனியார்
வேளாண்மை கல்லுாரி மாணவியர் பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த களப்பணிகளில்
ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, கல்லை மற்றும் நல்லுார்
பஞ்., அலுவலகங்களை பார்வையிட்ட மாணவியர், வேளாண் உதவி இயக்குனர்
அலுவலகத்தில் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.மேலும், விவசாயிகளை
சந்தித்தல், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவன பயிற்சி, தொழிற்சாலை பார்வை
மற்றும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவன செயல்பாடுகள் குறித்த
பயிற்சிகளிலும் பங்கேற்றனர். இதனுடன், நெல் நடவு, களையெடுத்தல்,
கால்நடைகளுக்கான தீவன பயிர்களை அறுவடை செய்தல் போன்ற நேரடி வேளாண்
பணிகளில் ஈடுபட்டு, விவசாய அனுபவத்தையும் நடைமுறை அறிவையும்
பெற்றனர். இப்பயிற்சி மாணவர்களின் தொழில்நுட்ப திறனையும்,
கிராமப்புற வேளாண்மை குறித்த புரிதலையும் மேம்படுத்தும் வகையில்
அமைந்துள்ளது.