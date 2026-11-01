/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மிளகாய் சாகுபடி பணியில் விவசாய தொழிலாளர்கள்
ADDED : அக் 31, 2026 07:18 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்,:கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியில், மிளகாய் சாகுபடி பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட மத்திப்பட்டி, வீரியபாளையம்,
பாப்பகாப்பட்டி, வேப்பங்குடி, மலையாண்டிப்பட்டி, பஞ்சப்பட்டி,
அந்தரப்பட்டி, கணக்கம்பட்டி, புனவாசிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில்
மிளகாய் சாகுபடி பணிகளை விவசாயிகள் துவக்கியுள்ளனர். விவசாயிகள்
உழவு செய்யப்பட்ட நிலங்களில், மிளகாய் நாற்றுகளை நடவு செய்யும்
பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மிளகாய் சாகுபடிக்கு தேவையான தண்ணீர்,
கிணற்று நீர் பாசன முறையில் பாய்ச்சப்படுகிறது.