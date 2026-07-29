பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்த விவசாய தொழிலாளி சாவு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:48 AM
குளித்தலை; தோகைமலை அருகே, பைக்கிலிருந்நது தவறி விழுந்த விவசாய கூலி தொழிலாளி உயிரி-ழந்தார்.
குளித்தலை அடுத்த தொண்டமாங்கிணம் பஞ்., பெருமாள் கவுண்டம்பட்டியை சேர்ந்தவர் மணிவேல், 42, விவசாய கூலி தொழிலாளி. இவர், தனக்கு சொந்தமான பஜாஜ் பிளாட்டினா பைக்கில், கடந்த 26ம் தேதி மதியம், 3:30 மணிய-ளவில் தோகைமலைக்கு சொந்த வேலையாக சென்றார். அப்போது பாளையம் ரோடு, தோகை-மலை கல்குவாரி அருகே சென்ற போது, கட்டுப்-பாட்டை இழந்து பைக்கில் இருந்து விழுந்தார். இதில் அவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்-பட்டது. அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக, திருச்சி தனியார் மருத்துவ-மனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு உடல்நிலை மோசமானதால், மணப்பாறை அரசு மருத்துவம-னைக்கு மாற்றப்பட்டார். இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார்.இது குறித்து அவரது மனைவி மகாதேவி, 39, அளித்த புகாரின்படி, தோகைமலை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.