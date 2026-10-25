அ.தி.மு.க.,வின் 55ம் ஆண்டு தொடக்க விழா பொதுக்கூட்டம்
அ.தி.மு.க.,வின் 55ம் ஆண்டு தொடக்க விழா பொதுக்கூட்டம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:42 AM
குளித்தலை:
குளித்தலை அடுத்த தோகைமலை பஸ் ஸ்டாண்டில், அ.தி.மு.க.,வின் 55ம் ஆண்டு
தொடக்க விழா பொதுக்கூட்டம் நடந்தது.
தோகைமலை மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர்
ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தார். கிழக்கு செயலாளர் சந்திர சேகர்,
மாவட்ட பொருளாளர் கண்ணதாசன், ஒன்றிய செயலாளர்கள் இளங்குமரன்,
விநாயகம், மாவட்ட அண்ணா தொழிற்சங்க செயலாளர் திருநாவுக்கரசு ஆகியோர்
முன்னிலை வகித்தனர்.தோகைமலை தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர்
கோவிந்தராஜ் வரவேற்றார். மாவட்ட செயலாளர் கமலகண்ணன்,
கிருஷ்ணராயபுரம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., காமராஜ், மாவட்ட மருத்துவர் அணி
துணை செயலாளர் டாக்டர் திவ்யா, கொள்கைபரப்பு துணை செயலாளர் கோபி
காளிதாஸ் ஆகியோர் பேசினர்.
தொடர்ந்து த.வெ.க., அரசின் விலைவாசி
உயர்வு, மின் தட்டுப்பாடு, தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்த
விவசாயிகள் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாதது. மகளிர் உரிமைத்
தொகை, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்காதது. தமிழக அமைச்சர்களின்
செயல்பாடுகளில் திறமையின்மை குறித்து அனைவரும் பேசினர்.
தோகைமலை மேற்கு ஒன்றிய அவைத்
தலைவர் பெருமாள் நன்றி கூறினார்.