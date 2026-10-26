நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சி மூலம் எய்ட்ஸ் நோய் விழிப்புணர்வு
நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சி மூலம் எய்ட்ஸ் நோய் விழிப்புணர்வு
ADDED : அக் 23, 2026 07:03 AM
அரவக்குறிச்சி:தமிழ்நாடு
மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம், கரூர் மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு
மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலகு சார்பில், எய்ட்ஸ் நோய் குறித்த
விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் வகையில், அரவக்குறிச்சி
சந்தை அருகே நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
எய்ட்ஸ் நோய்
குறித்த விழிப்புணர்வை, மக்களிடம் எளிதாக கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில்,
நாட்டுப்புற தெம்மாங்கு, கோலாட்ட கலை நிகழ்ச்சி மூலம் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டது. நாட்டுப்புற கலைஞர் சின்னதுரை தலைமையில்
நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் நடந்த
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில், எய்ட்ஸ் நோய் பரவும் வழிமுறைகள், நோய்
பரவாத வழிகள், நோய்த்தடுப்பு நடவடிக்கை மற்றும் நோய் பாதிப்பு குறித்த
தவறான புரிதல்களை நீக்குவதன் அவசியம் போன்ற கருத்துகள்
நாட்டுப்புற கலைகள் வாயிலாக எடுத்துரைக்கப்பட்டன.
மேலும்,
எச்.ஐ.வி., தொற்று குறித்து நிலவும் அச்சம் மற்றும் தவறான நம்பிக்கைகளை
போக்கி, பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் பாகுபாடின்றி மனிதநேயத்துடன்
நடந்து கொள்ள வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டது. மேலும் பள்ளப்பட்டி உள்ளிட்ட
சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும், இந்நிகழ்ச்சிகதள நடத்தி வருகின்றனர்.