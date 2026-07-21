/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வாங்கல் சாலையில் திறந்து கிடக்கும் மின் பெட்டி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:26 AM
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கரூர்:கரூர், வாங்கல் சாலையில் மின் பெட்டி திறந்து கிடக்கிறது.
கரூர்
மாநகராட்சிக்குட்பட்ட, அரசு காலனி அருகில் வாங்கல் சாலையில், மக்கள்
பயன்பாட்டுக்கு போர்வெல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அருகில் மின்
பெட்டி உள்ளது. இந்த பெட்டியில் கதவுகள் இல்லாமல் திறந்து கிடப்பது
மட்டுமின்றி, சாய்ந்தும் கிடக்கிறது. மின் பெட்டியில் உள்ள 'பியூஸ்
கேரியர்' மற்றும் மின் ஒயர்கள் வெளியில் தெரிகின்றன. இதை எதிர்பாராத
விதமாக தொட்டால், மின் விபத்தால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
மழை
பெய்யும் பட்சத்தில், அசம்பாவிதம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த
வழியாக பள்ளி மாணவி, மாணவியர் செல்கின்றனர். அவர்கள் விளையாட்ட
தொட்டால், விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, உடைந்த மின்
பெட்டியை சீரமைத்து,
மூடி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.