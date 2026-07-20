அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:31 AM
குளித்தலை:கீழ் நங்கவரம் கிராமத்தில் உள்ள அங்காளபரமேஸ்வரி கோவில் கும்பாபி ேஷக விழா நேற்று வெகு விமரிசையாக நடந்தது.
குளித்தலை
அடுத்த கீழ் நங்கவரம் கிராமத்தில், அங்காள பரமேஸ்வரி, விநாயகர்,
கருப்பணசுவாமி, மதுரைவீரன் ஆகிய பரிவார தெய்வங்கள் அடங்கிய
கோவில்களை, புதிதாக கட்டுவதற்கு பொதுமக்கள், விழா குழுவினர் முடிவு
செய்தனர். இதையடுத்து கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து
கடந்த, 13ல் முகூர்த்த கால் நடப்பட்டது. 18ல் பெருகமணி காவிரி
ஆற்றில் இருந்து புனிதநீர் கொண்டுவரப்பட்டது. அந்த கும்பத்தை
சிவாச்சாரியார்கள் யாக வேள்வி சாலையில் வைத்து, மகா கணபதி பூஜை,
விக்னேஸ்வர பூஜை, வாஸ்து சாந்தி பூஜை செய்தனர், நேற்று புனிதநீர்
கும்பத்தை சிவாச்சாரியார்கள் மங்கள வாத்தியங்கள் முழ ங்க
ஊர்வலமாக கொண்டு வந்தனர். பின்னர் வேத மந்திரங்கள் முழங்க
கலசத்திற்கு புனித
நீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்தனர். பின்னர்
பக்தர்கள் மீது புனிதநீர் தெளிக்கப்பட்டது, ஏராளமானோர் சுவாமி
தரிசனம் செய்தனர். விழா கமிட்டி சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.