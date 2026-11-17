/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/அண்ணாதுரை பிறந்த நாள் விழா: மாரத்தான் போட்டி
ADDED : நவ 16, 2026 07:12 AM
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கரூர்:முன்னாள்
முதல்வர் அண்ணாதுரை பிறந்த நாளையொட்டி, நேற்று மாரத்தான் போட்டி
நடந்தது. கரூர் மாவட்ட அரசு விளையாட்டு மைதானத்தில் இருந்து தொடங்கிய,
மாரத்தான் போட்டியை, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தொடங்கி வைத்தார்.
அரசு விளையாட்டு மைதானம் முதல், கலெக்டர் அலுவலகம் வரை
நடத்தப்பட்டது. மாணவ, மாணவியர், பொதுமக்கள் என, இரண்டு பிரிவுகளாக
நடத்தப்பட்டது. வெற்றி பெற்றவர்களின் வங்கி கணக்குக்கு, பரிசு
தொகை வரவு வைக்கப்பட உள்ளது.மாரத்தான் போட்டி தொடக்க விழாவில்,
கிருஷ்ணராயபுரம் எம்.எல்.ஏ., சத்யா, கரூர் ஆர்.டி.ஓ., கார்த்திகேயன்,
மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் டேவிட் டேனியல் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.