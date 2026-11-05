போதை பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி
போதை பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி
ADDED : நவ 04, 2026 07:19 AM
குளித்தலை: குளித்தலை
உட்கோட்ட காவல்துறை மற்றும் பொதுமக்கள் இணைந்து நடத்தும் போதை
பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி, குளித்தலை
சுங்ககேட்டில் நடைபெற்றது.
டி.எஸ்.பி., மணிகண்டன் போதை பொருள்
தடுப்பு மற்றும் சாலை விதிமுறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தி, போட்டியை தொடங்கி வைத்தார். கரூர். குளித்தலை நெடுஞ்சாலை
ராஜேந்திரம் வரை 5- கி.மீ., துாரம் சென்று, பின்னர் குளித்தலை பஸ்
ஸ்டாண்ட் காந்தி சிலையில் நிறைவு பெற்றது.
வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு வழங்கி டி.எஸ்.பி., மணிகண்டன் பேசுகை
யில்.''
போதை பொருட்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தவிர்த்தல் குறித்தும்,
குழந்தைகளுக்கு உதவி எண் 1098, பெண்களுக்கு உதவி எண், 181, சைபர்
குற்றங்கள் சம்பந்தமாக, 1930, போலீஸ் அவசர உதவி என் 100, மற்றும்
காவல் உதவி ஆப்பை டவுன்லோடு செய்து, போலீஸ் உதவியை பொதுமக்கள் நாட
வேண்டும். சாலை விதிமுறைகளை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும்,'' என்றார்.
இன்ஸ்பெக்டர்கள்
குளித்தலை குணமதி, நங்கவரம் லதா, லாலாபேட்டை சதீஷ்குமார்,
போக்குவரத்து ஆய்வாளர் நந்தகோபால் மற்றும் எஸ்.ஐ.,க்கள் சரவணன்,
பாரதி, போக்குவரத்து போலீசார் கலந்து
கொண்டனர்.