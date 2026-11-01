பயணியர் நிழற்கூடம் சீரமைக்க எதிர்பார்ப்பு

ADDED : நவ 01, 2026 06:39 AM
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், நன்னியூர் புதுாரில் அரசு தொடக்கப்பள்ளி, கோவில்கள்
ஏராளமான குடிருப்புகளும் உள்ளன.
இதனால், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்,
நன்னியூர் புதுார் பிரிவில், பஸ் ஸ்டாப்பில் பயணிகள் வசதிக்காக,
நிழற்கூடம் அமைக்கப்பட்டது. அந்த பயணியர் நிழற்கூடம் முன், அரசு
பஸ்கள் மற்றும் தனியார் பஸ்கள் நிறுத்தி பயணிகள் மற்றும் கல்லுாரி மாணவ,
மாணவியர்களை அழைத்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், சில மாதங்களாக
பயணியர் நிழற்கூடம் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது. இதனால்,
நிழற்கூடத்தில், பயணிகள், மாணவ, மாணவியர்கள் நிற்க முடியாமல்
அவதிப்படுகின்றனர். எனவே, கரூர் அருகே நன்னியூர் புதுார் சாலை
பிரிவில் பஸ் ஸ்டாப்பில், சேதமடைந்துள்ள பயணியர் நிழற்கூடத்தை
சீரமைக்க, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கரூர் பஞ்., யூனியன்
அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.