/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/நீதிமன்ற காவலர்களுக்கு கரூரில் பாராட்டு விழா
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:19 AM
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கரூர்:கரூர் இளம்சிறார் நீதிக்குழுமம் சார்பில், நீதிமன்ற காவலர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
அதில்,
இளம்சிறார் தொடர்பான வழக்குகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய, நீதிமன்ற
காவலர்கள் சபீதா, செல்வகுமார், சண்முக பிரியா, அருண் ஆகியோருக்கு,
கரூர் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயப்பிரகாஷ் கேடயம் வழங்கி
பாராட்டினார். விழாவில், இளம்சிறார் நீதிக்குழும தலைவர் நீதிபதி
பரத்குமார், சட்டப்பணிகள் ஆணைக் குழு செயலாளர் அனுராதா ஆகியோர்
உடனிருந்தனர்.