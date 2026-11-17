நெடுஞ்சாலையில் அரளி செடிகள்: சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
நெடுஞ்சாலையில் அரளி செடிகள்: சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 07:10 AM
கரூ:கரூர்
-- -சேலம் மற்றும் மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடுப்பகுதியில்
வளர்ந்துள்ள அரளி பூ உள்ளிட்ட செடிகளால், அடிக்கடி விபத்து
ஏற்படுவதால், எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியும் வகையில் செடிகளை
சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கரூர்
- சேலம் மற்றும் மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக நாள்தோறும்
ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்நிலையில்,
நெடுஞ்சாலையின் நடுப்பகுதியில் நடப்பட்ட அரளி பூ உள்ளிட்ட பல்வேறு
செடிகள் உயரமாக வளர்ந்துள்ளன. இதனால், நெடுஞ்சாலையில் எதிரே வரும்
வாகனங்கள் சரிவர தெரியாமல், வளைவுகளில் அடிக்கடி விபத்து
ஏற்படுகிறது.
குறிப்பாக, சாலையில் வளர்ந்துள்ள செடிகளை சாப்பிட
ஆடு, மாடுகள் அதிகளவில் வருகின்றன. அப்போது, திடீரென ஆடு, மாடுகள்
நெடுஞ்சாலையின் குறுக்கே ஓடுவதால், வேகமாக செல்லும் வாகனங்கள்
விபத்தில் சிக்கி பலர் படுகாயமடைகின்றனர்.
மேலும், காலை, மாலை
நேரங்களில், நெடுஞ்சாலையில் நடுப்பகுதியில் உள்ள அரளி பூக்களை,
உள்ளூரை சேர்ந்த சிலர் பறிக்கும் வேலையில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்போது,
வாகனங்களில் சிக்கி பூ பறிக்க வரும் பொதுமக்களும் விபத்தில்
சிக்குகின்றனர். அதிகளவில் செடிகள் வளர்ந்து இருப்பதால், எதிரே வரும்
வாகனங்கள் சரிவர தெரியாமல், விபத்து ஏற்பட்டு பல உயிரிழப்புகளும்
ஏற்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், கரூர் -- சேலம் மற்றும் மதுரை தேசிய
நெடுஞ்சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரயில்வே மேம்பாலத்தில், செடிகள்
எதுவும் இல்லாத நிலையில், எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெளிவாக தெரியும்
வகையில்
உள்ளது.
எனவே, கரூர் - -சேலம் மற்றும் மதுரை
நெடுஞ்சாலையின் நடுப்பகுதியில் உள்ள, அரளி பூ உள்ளிட்ட செடிகளின்
அளவை, சிறிது குறைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.