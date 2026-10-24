/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ அரவக்குறிச்சி அருகே மது விற்றவர் கைது
ADDED : அக் 23, 2026 07:02 AM
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அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி அருகே, சட்டவிரோதமாக மது விற்றவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அரவக்குறிச்சி
போலீசார், பெஞ்சமாங்கூடலுாரை அடுத்த வாவிகனம் பகுதியில், ரோந்து
பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது தான்தோன்றிமலை பாரதி நகர் பகுதியை
சேர்ந்த நடேசன், 55, என்பவர் வாவிகனம் பகுதியில் தங்கியுள்ள வீட்டின்
அருகே, சட்டவிரோதமாக மது விற்றது தெரியவந்தது. உடனடியாக அவரை
கைது செய்த போலீசார், 4,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள, 27 மது பாட்டில்களை
பறிமுதல் செய்தனர்.