அரசு பள்ளிகளில் கலைத்திருவிழா போட்டி

ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 AM
கரூர்:பள்ளிக்கல்விதுறை
சார்பில் அரசு, அரசு உதவி பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் பயன்பெறும்
வகையில் வட்டாரம், மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவில் கலைத்திருவிழா போட்டி
நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த போட்டிகள் 1, 2-ம் வகுப்பு, 3 முதல்
5ம் வகுப்பு, 6 முதல் 8-ம் வகுப்பு, 9, 10-ம் வகுப்பு, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2
வகுப்பு என மொத்தம், 5 பிரிவுகளாக வயதுக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்பட்டு
நடத்தப்படுகிறது. இதன்படி, தான்தோன்றிமலை அரசு மேல்நிலைப்
பள்ளியில், தான்தோன்றிமலை வட்டார அளவில் கலை திருவிழா நடந்தது. கதை
கூறுதல், வண்ணம் தீட்டுதல், மாறுவேடம், பேச்சு, திருக்குறள்
ஒப்புவித்தல், மெல்லிசை, நாட்டுப்புற நடனம், பரதநாட்டியம்,
மணல்சிற்பம், வில்லுப்பாட்டு, கிராமிய நடனம், நகைச்சுவை, பலகுரல்
பேச்சு, பம்பை, உடுக்கை, பறை, மிருதங்கம், டிரம்ஸ், வயலின், நாதசுரம், கீ
போர்டு இசைத்தல், பொம்மலாட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகைகளில் போட்டி
நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இங்கு, 9 முதல் பிளஸ் 2 வரை, 16 அரசு, அரசு
உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும், 250க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர்
கலந்து கொண்டனர்.
* கரூர் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில்,
கரூர் வட்டார அளவில் கலை திருவிழா போட்டி நடந்தது.இங்கு, 300க்கும்
மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர்.