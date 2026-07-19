/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ வரும் 24ல் கரூர் பண்டரிநாதன் கோவிலில் ஆஷாட ஏகாதசி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:43 AM
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கரூர்:கரூர் பண்டரிநாதன் கோவிலில், 103ம் ஆண்டு ஆஷாட ஏகாதசி திருவிழா வரும், 24ல் தொடங்குகிறது.
பிரசித்தி
பெற்ற, கரூர் ஜவஹர் பஜார் பகுதியில் உள்ள, பண்டரிநாதன் கோவிலில்
வரும், 24ல் துக்காரம் கொடியேற்றம் மற்றும் லட்சார்ச்சனை திருவிழா
தொடங்குகிறது.
அதை தொடர்ந்து வரும், 25ல் பண்டரிநாதன்
சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் செய்யப்படுகிறது. பிறகு, கருவறைக்குள்
சென்று, மூலவர் சுவாமியை பக்தர்கள் தொட்டு வணங்கலாம். தொடர்ந்து,
சுவாமி நகர்வீதி புறப்பாடு, திவ்ய நாம சங்கீர்த்தனத்துடன்
நடக்கிறது.
வரும், 26 காலை, 6:00 மணிக்கு பண்டரி நாதன் சுவாமிக்கு,
காவிரியாற்றில் தீர்த்தவாரியும், மாலை, 6:00 மணிக்கு ஆஞ்சநேயர்
சுவாமிக்கு, சிறப்பு அபிேஷகம் நடக்கிறது.