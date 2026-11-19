/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மேகபாலீஸ்வரர் கோவிலில் வளர்பிறை அஷ்டமி பூஜை
ADDED : நவ 18, 2026 07:15 AM
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கரூர்:நன்செய் புகழூர் மேகபாலீஸ்வரர் கோவிலில், கார்த்திகை மாத வளர்பிறை அஷ்டமியையொட்டி, நேற்று மாலை சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
அதில்,
மூலவர் கால பைரவருக்கு பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம்,
திருமஞ்சனம், குங்குமம் உள்ளிட்ட, 18 வகையான வாசனை திரவியங்களால்
அபிேஷகம் நடந்தது. பிறகு, காலபைரவர் சிறப்பு பூக்கள் அலங்காரத்தில்
பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். மஹா தீபாராதனைக்கு பிறகு, பக்தர்
களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
அதேபோல், கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில், புன்னம் புன்னை
வன
நாதர் உடனுறை, புன்னைவன நாயகி கோவில், திருகாடுதுறை மாதேஸ்வரன்
கோவில், நத்தமேடு ஈஸ்வரன் கோவில்களிலும், கார்த்திகை மாத வளர்பிறை
அஷ்டமியையொட்டி, கால பைரவருக்கு
சிறப்பு பூஜை நடந்தது.