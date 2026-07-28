விவசாயிகள் பயனடைய உதவி இயக்குனர் அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:07 AM
அரவக்குறிச்சி; அரவக்குறிச்சி வேளாண் உதவி இயக்குனர் ராஜா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
அரவக்குறிச்சி சுற்றுவட்டார பகுதி விவசாயிகள், நடப்பு காரீப் பருவத்தில் சாகுபடி செய்துள்ள துவரை மற்றும் நிலக்கடலை பயிருக்கு, பயிர் காப்பீடு செய்திட வேண்டும். மேலும், எல்நினோ உள்ளிட்ட இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் மகசூல் இழப்பு மற்றும் இதர பாதிப்புகளில் இருந்து வாழ்வாதாரத்தையும், பொருளாதார இழப்பையும் பாதுகாக்க பயிர் காப்பீட்டு திட்-டத்தின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
பயிர் கடன் பெறும் விவசாயிகள், அவர்களின் விருப்பத்தின் பேரில் கடிதம் கொடுத்து இத்திட்-டத்தில் சேர்ந்து கொள்ளலாம். காப்பீடு செய்ய தேவைப்படும் ஆவணங்களாக ஆதார் அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு எண் மற்றும் ஐஎப்எஸ்சி தகவல்களுடன் கூடிய பாஸ் புத்தகம் முதல் பக்-கத்தின் நகல், கிராம நிர்வாக அலுவலர் வழங்-கிய நடப்பு பயிர் சாகுபடி அடங்கல், கம்ப்யூட்டர் சிட்டா நகல், முன்மொழிப் படிவம் தேவை.கடன் பெறும் விவசாயிகள் மற்றும் கடன் பெறா விவசாயிகளுக்கு, ஒரே விதமான பயிர் காப்பீட்டு தொகை மற்றும் பிரீமியம் தொகை நிர்ணயிக்கப்-பட்டுள்ளது. இதில் துவரை பயிர் -அரவக்குறிச்சி பிர்காவிற்கு பயிர் காப்பீட்டு தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.19,069, பிரிமியத் தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.381.37. பிரீமியம் செலுத்த வேண்டிய கடைசி நாள் செப்., 30ம் தேதி.
அரவக்குறிச்சி மற்றும் பள்ளப்பட்டி பிர்காவுக்கு உட்பட்ட விவசாயிகளுக்கு, நிலக்கடலை பயிர் காப்பீடு தொகை ஏக்கருக்கு ஒரு ரூ.33,900, பிரி-மியத் தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.678. பிரீமியம் செலுத்த வேண்டிய கடைசி நாள் செப்., 30ம் தேதி.
மேலும் விபரம் பெற, அரவக்குறிச்சி வேளாண்மை துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு, உரிய காலகெடுவிற்குள் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள்/தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் பொது சேவை மையங்களில் பிரீமியம் செலுத்தி பயிர் காப்பீடு செய்து பயனடையலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.