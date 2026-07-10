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பெண் குழந்தைகளை காப்போம் திட்டத்தில் வரும் 16ல் தடகளம்

பெண் குழந்தைகளை காப்போம் திட்டத்தில் வரும் 16ல் தடகளம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:55 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:55 AM

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கரூர்:வரும், 16ல், பெண் குழந்தைகளை காப்போம் திட்டத்தில் தடகள போட்டி நடக்கிறது என, கரூர் கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

கரூர் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில், பெண் குழந்தைகளை காப்போம் திட்டத்தின் கீழ், விளையாட்டு போட்டி வரும், 16ல் நடக்கிறது. தடகளத்தில் 100 மீட்டர் ஓட்டம், 200 மீட்டர் ஒட்டம், நீளம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல் ஆகிய போட்டிகளும், கையுந்து பந்து போட்டி ( 6 நபர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் ) இறகு பந்து ஒற்றையர் பிரிவு போட்டி நடக்கிறது.

சிலம்பம் போட்டி, 14 - வயதுக்குள்ளும், 30 கிலோ, 35 கிலோ, 40 கிலோ ஆகிய பிரிவில் கம்பு சண்டை போட்டியும், 17 - வயதில், 40, 45, 50 கிலோ கம்பு சண்டை போட்டி நடத்தப்பட உள்ளது. தடகளம் மற்றும் குழு போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்கள் பெறுபவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படும். சிலம்பம் போட்டியில் முதல் இரண்டு இடங்கள் பெறுபவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படும். குழு விளையாட்டில் பள்ளியில் பயிலும் மாணவியர் மட்டும் கலந்து கொள்ளலாம். அதற்கான ஆதார் மற்றும் வயது சான்றிதழ், தலைமை

யாசிரியரிடமிருந்து பெற்று வர வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு கரூர் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகத்தில் உள்ள, 04324 - 299826 (அல்லது) 7401703493 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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