கல்வி சேவையில் 30 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களுக்கு விருது
கல்வி சேவையில் 30 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களுக்கு விருது
ADDED : நவ 01, 2026 06:42 AM
குளித்தலை,:குளித்தலை
தனியார் திருமண மண்டபத்தில், நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு,
தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி, கிருஷ்ணராயபுரம்
வட்டாரம் சார்பில் கல்வி சேவையில், 30 ஆண்டு பணிபுரிந்த
ஆசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா நடந்தது
வட்டார தலைவர்
சுரேஷ்குமார் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் ராஜா வரவேற்றார். மாநில
செயற்குழு உறுப்பினர் சங்கர் முன்னிலை வகித்தார். தலைமை ஆசிரியை,
ஆசிரியர்கள், சங்க பொறுப்பாளர்கள் குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை
தொடங்கி வைத்தனர்.மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள், வட்டார பொறுப்பாளர்கள்,
மாநில பொறுப்பாளர்கள் சங்க செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கூறி,
வாழ்த்துரை வழங்கினர். தொடர்ந்து, கல்வி சேவையில், 30 ஆண்டுகள்
பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கியும், மறியலில் ஈடுபட்டு
சிறை சென்ற ஆசிரியர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து பாராட்டு
தெரிவிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட
ஆசிரியர்கள் கலந்துகொண்டனர்.