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உலக மக்கள் தொகை தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி
உலக மக்கள் தொகை தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:00 AM
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கரூர்:கரூர்
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், உலக மக்கள் தொகை தினத்தை முன்னிட்டு
விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது. கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தொடங்கி
வைத்தார்.
இதில், கல்லுாரி மாணவியர் பதாகைகளை ஏந்தியவாறு சென்றனர்.
முன்னதாக, அனைத்து துறை அலுவலர்கள், மாணவ, மாணவியர் உறுதி மொழி
எடுத்து கொண்டனர். தொடர்ந்து, கரூர் மாவட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில். பிரசார வாகனத்தை கொடியசைத்து,
தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில், அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி
மருத்துவமனை முதல்வர் பாரதி மோகன், குடும்ப நல துணை இயக்குனர் சாந்தி
உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.