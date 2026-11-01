பாலதண்டாயுதபாணி கோவில் கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலம்

ADDED : அக் 31, 2026 07:19 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அருகே தோகைமலையில், பழமைவாய்ந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர்,
பாலதண்டாயுதபாணி கோவில் உள்ளது.
இங்கு திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டு
கடந்த ஆண்டு, 2025 நவ., 27ல் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. மூலவர் முருகன்
சிலை, ஆண்டி கோலத்தில் இருப்பது கோவிலின் சிறப்பாகும்.
கும்பாபிஷேகத்தின்
போது, மூலவர் முருகன் சிலை அகற்றப்பட்டதை, கோவில் அர்ச்சகர்
கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒப்புக் கொண்டார். அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
தொடர்ந்து
விசாரணை நடந்து வருகிறது. இக்கோவிலின் மலை மீது உள்ள
சுனையில் இருந்து, பழமையான ஆண்டி கோலத்தில் உள்ள, மூலவர் முருகன் சிலையை
அதிகாரிகள் மீட்டனர்.
மதுரை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி,
மீண்டும் பழமையான ஆண்டி கோலத்தில் உள்ள பாலதண்டாயுதபாணி சிலை கடந்த
அக்., 12ல், பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து கும்பாபிஷேகம்
செய்ய செயல் அலுவலர் மற்றும் மண்டக படிக்காரர்கள் முடிவு செய்தனர்.
முன்னதாக காவிரி ஆற்றில் இருந்து புனிதநீர் கொண்டு வரப்பட்டது.
பின்னர்,
சிவாச்சாரியார்கள் யாக வேள்வி சாலையில் வைத்து கணபதி பூஜை, வாஸ்து
சாந்தி, லட்சார்ச்சனையடன் பூஜை செய்தனர். நேற்று காலை புனிதநீர்
கும்பத்தை, சிவாச்சாரியார்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு சென்று, வேத
மந்தரங்கள் முழங்க மூலவர் பாலதாண்டாயுதபாணி சிலைக்கு ஊற்றி
குடமுழுக்கு செய்தனர்.
செயல் அலுவலர் சந்திரசேகர்
மற்றும் 10 மண்டக படிக்காரர்கள் தலைமையில் விழா நடந்தது.
ஏராளமானோர் சுவாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர். அனைவருக்கும் விழா
கமிட்டி சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.