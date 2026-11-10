சந்தை வளாகத்திற்குள் வாகனங்கள் நுழைய தடை விதிக்க வலியுறுத்தல்
சந்தை வளாகத்திற்குள் வாகனங்கள் நுழைய தடை விதிக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 09, 2026 06:32 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி சந்தை வளாகத்திற்குள், வாகனங்கள் நுழைவதால் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக உள்ளது.
அரவக்குறிச்சி
மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களுக்கு காய்கறிகள், உணவு தயாரிக்க
பயன்படும் பொருட்கள் குறைந்த விலையில் வாங்கும் இடமாக,
அரவக்குறிச்சியில் வாரச்சந்தை விளங்குகிறது. வியாழக்கிழமை அன்று
கூடும் சந்தையில், 50க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் தங்களது பொருட்களை
விற்பனைக்காக கொண்டு வருகின்றனர். இதை பொதுமக்கள் வாங்கிச் செல்வது
வழக்கம்.
பெரிய வளாகமாக இருந்த சந்தையில், தென்புறமாக
அரவக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் கட்டப்பட்டதால், சந்தை
பாதியாக சுருங்கியது. இதனால் வியாபாரிகள் தங்கள் பொருட்களை விற்பனை
செய்வதற்கு சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். இடப்பற்றாக்குறையால்
பொதுமக்களும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். மேலும் சிரமத்தை
ஏற்படுத்தும் வகையில், வியாபாரிகள் டாடா ஏஸ் போன்ற சரக்கு வாகனம்
மூலம், தாங்கள் கொண்டு வரும் பொருட்களை கடை முன் நிறுத்தி
இறக்குகின்றனர். பின்னர், சந்தை வளாகத்திற்கு வெளியே சென்று
வாகனங்களை நிறுத்தாமல், அதனை உள்ளேயே நிறுத்துவதால் இட பற்றாக்குறை
ஏற்படுகிறது.
மதியத்திற்கு மேல் கடை போட வரும் வியாபாரிகள்,
தங்களது வாகனங்களை உள்ளே நுழைப்பதால், ஏற்கனவே கடை போட்டு
வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகள் மற்றும் சந்தைக்கு வரும் பொது
மக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது.
எனவே, சந்தைக்குள் வாகனங்களை
அனுமதிக்க கூடாது. கடை போடும் வியாபாரிகளுக்கு, தனியாக வாகனம்
நிறுத்தும் இடத்தை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என பொதுமக்கள், சந்தை
வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.