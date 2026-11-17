/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/லாலாப்பேட்டையில் வாழைத்தார் ஏலம்
ADDED : நவ 16, 2026 07:13 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்,
கருப்பத்துார், கள்ளப்பள்ளி, வீரவள்ளி, நந்தன்கோட்டை,
வீரகுமாரன்பட்டி, மகாதானபுரம், பொய்கைப்புத்துார் ஆகிய
பகுதிகளில், வாழை சாகுபடி அதிகளவில் நடக்கிறது.
இதில்,
ரஸ்தாளி, கற்பூரவள்ளி, பூவன் ரக வாழைத்தார்கள், அதிகம் சாகுபடி
செய்கின்றனர். விளைந்த வாழைத்தார்களை அறுவடை செய்து, லாலாப்பேட்டை
வாழைக்காய் ஏல கமிஷன் மண்டிக்கு கொண்டு வந்து விற்பனை செய்கின்றனர்.
அதன்படி,
நேற்று, நடந்த விற்பனையில் ரஸ்தாளி வாழைத்தார் ஒன்று, 400 ரூபாய்,
கற்பூரவள்ளி, 200 ரூபாய், பூவன் வாழைத்தார், 300 ரூபாய் என்ற விலையில்
விற்பனை செய்யப்பட்டது. உள்ளூர், வெளியூர் வியாபாரிகள் வாங்கி
சென்றனர்.