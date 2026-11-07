/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தீபாவளியை முன்னிட்டு வாழைத்தார் விற்பனை ஜோர்
ADDED : நவ 06, 2026 05:51 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்,:லாலாப்பேட்டை வாழைக்காய் ஏலம் கமிஷன் மண்டியில், தீபாவளியை முன்னிட்டு வாழைத்தார்களின் விற்பனை விறு
விறுப்படைந்தது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பிள்ளபாளையம், வல்லம்,
கொம்பாடிப்பட்டி, வீரவள்ளி, வீரகுமாரன்பட்டி, மகாதானபுரம்,
கருப்பத்துார், கம்மநல்லுார், பொய்கைப்புத்துார் ஆகிய பகுதிகளில்
விவசாயிகள் வாழை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். வாழைத்தார்கள் அறுவடை
செய்யப்பட்டு, லாலாப்பேட்டை கமிஷன் மண்டிகளில் கொண்டு வந்து விற்பனை
செய்கின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, நேற்று
வாழைத்தார்கள் விற்பனை அதிகளவில் நடந்தது. ரஸ்தாளி வாழைத்தார், 400
ரூபாய், பூவன் வாழைத்தார், 300 ரூபாய், கற்பூரவள்ளி, 200 ரூபாய்க்கு
விலையில் விற்கப்பட்டது. வாழைத்தார்களை உள்ளூர், வெளியூர்
வியாபாரிகள் வாங்கி சென்றனர்.