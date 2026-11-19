சரக்கு வேன்-பைக் மோதியதில் பனியன் நிறுவன மேலாளர் பலி
சரக்கு வேன்-பைக் மோதியதில் பனியன் நிறுவன மேலாளர் பலி
ADDED : நவ 18, 2026 07:19 AM
குளித்தலை:சரக்கு வேனும், பைக் கும் மோதிய விபத்தில், பனியன் கம்பெனி மேலாளர் உயிரிழந்தார்.
திருப்பூர்
மாவட்டம், பல்லடத்தை சேர்ந்தவர் டேனியல்குமார், 44. இவர்
திருப்பூரில் உள்ள தனியார் பனியன் கம்பெனியில், மார்க்கெட்டிங்
மேலாளராக வேலை பார்த்து வந்தார். இவர் தன்னுடன் வேலை பார்க்கும், தேனி
மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தம்பிதுரை என்பவருடன், கம்பெனி விஷயமாக
திருச்சி சென்று விட்டு, தனது பைக்கில் நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:00
மணியளவில் திருச்சி - கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பல்லடம் நோக்கி
சென்றார்.
குளித்தலை அருகே கீழக்குறப்பாளையம் பிரிவு ரோட்டில்
சென்றபோது, கருரில் இருந்து குளித்தலை சென்ற சரக்கு வேன் திடீரென
திரும்பியது. அப்போது பைக்கும், வேனும் மோதிக்கொண்டது. இந்த விபத்தில்
பைக்கில் சென்ற இருவரும் படுகாயம் அடைந்தனர். அருகில் இருந்தவர்கள்
மீட்டு, குளித்தலை அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி
வைத்தனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, பின்னர் மேல்
சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால், சிறிது நேரத்திலேயே டேனியல் குமார்
சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
உயிரிழந்த டேனியல் குமாருக்கு
மனைவி, ஒரு மகன் உள்ளனர். தம்பிதுரை சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இது
குறித்து, குளித்தலை போலீசார் வேன் டிரைவர் அருள்முருகன் மீது வழக்கு பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.