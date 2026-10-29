மரத்தின் மீது பைக் மோதி மெக்கானிக் உயிரிழப்பு

UPDATED : அக் 29, 2026 06:54 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:29 AM
குளித்தலை: புளிய மரத்தின் மீது, பைக் மோதியதில்
மெக்கானிக் உயிரிழந்தார்.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை நகராட்சி, கீழக்களம் கண்ணு-டையான்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த ராமசாமி மகன் உதயச்சந்-திரன், 42. இவர், திருப்பூர் டெக்ஸ் கம்பெனியில் மெக்கானிக் வேலை செய்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:00 மணிய-ளவில் தனது ஊருக்கு பல்சர் பைக்கில் சென்றார். குளித்தலை - மணப்பாறை நெடுஞ்சாலையில், மைலாடி வே பிரிட்ஜ் அருகே சென்ற போது, எதிரே வேகமாக வந்த வாகனத்தால், எதிர்பாராத விதமாக சாலையோரம் இருந்த புளிய மரத்தின் மீது பைக் மோதி-யது. இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த உதயச்சந்திரன் சம்-பவ இடத்திலேயே பலியானார்.குளித்தலை போலீசார், உதயச்சந்திரன் உடலை மீட்டு, பிரேத பரி-சோதனைக்காக குளித்தலை அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவம-னைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். உயிரிழந்த உதயச்
சந்திரனுக்கு மனைவி மற்றும் இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். குளித்-தலை போலீசார் விசாரணை செய்து
வருகின்றனர்.