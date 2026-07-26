மாஜி காதலியை கத்தியால் குத்திய காதலன் கைது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:10 AM
குளித்தலை:குளித்தலையில், மாஜி காதலியை கத்தியால் குத்திய காதலனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர்
மாவட்டம், குளித்தலை மேல மணத்தட்டையை சேர்ந்தவர் சசிகுமார், 37.
கரூரில் வேலை செய்கிறார். இவர் அருகிலுள்ள, தேவதான பகுதியை சேர்ந்த
பார்வதியின் மகள் சங்கீதாவை, 18, காதலித்து வந்துள்ளார்.
சசிகுமாருக்கு தாய், தந்தை இல்லை. அக்கா, தம்பி மட்டுமே உள்ளனர்.
இருவருக்கும் திருமணமாகி விட்டது.
இதனால் சசிகுமார் மட்டும்
வீட்டில் வசித்து வந்தார். பார்வதி தன் மகள் சங்கீதாவை திருமணம் செய்து
கொடுப்பதாக, ஆசை வார்த்தை கூறி அவ்வப்போது சசிகுமாரிடம் இருந்து
பணம், துணிகள் வாங்கியுள்ளார். இந்நிலையில், கடந்த மாதம் சங்கீதாவை,
திருப்பூரை சேர்ந்த பழனிசாமி என்பவருக்கு திருமணம் செய்து
கொடுத்தனர்.
தனக்கு திருமணம் செய்து தருவார்கள் என்ற ஆசையில்
சசிகுமார் இருந்தபோது, சங்கீதாவின் தாய் பார்வதி வேறொருவருக்கு
திருமணம் செய்து கொடுத்ததால், மன விரக்தியில் இருந்து வந்தார்.
தன்னிடம் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி தர வேண்டும் என, அவ்வப்போது
பார்வதியிடம், சசிகுமார் கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டு வந்தார்.
இரண்டு
நாட்களுக்கு முன்பு, ஆடி மாத அழைப்பிற்காக வீட்டுக்கு வந்த சங்கீதா,
நேற்று முன்தினம் இரவு, 10:00 மணியளவில் தாய் பார்வதியுடன்
கோவிலுக்கு சென்று விட்டு, திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்.
சுங்கவாயில் பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்ற போது, அங்கு
வந்த சசிகுமார் தாய், மகளை வழிமறித்து தகராறு செய்தார். பின், மறைத்து
வைத்திருந்த கத்தியால் சங்கீதா வயிற்றில் குத்தினார். இதில்
அவருக்கு வயிறு, கையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
அலறல் சத்தம் கேட்டு,
அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து பெண்ணை மீட்டு, குளித்தலை அரசு மாவட்ட
தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். கத்தியால் குத்திய
வாலிபருக்கு பொது மக்கள் தர்ம அடி கொடுத்தனர். பின்னர் மேல்
சிகிச்சைக்காக, கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில்
சங்கீதாவை சேர்த்தனர்.
இதுகுறித்து சங்கீதா கொடுத்த புகாரின்படி, குளித்தலை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சசிகுமாரை கைது செய்தனர்.