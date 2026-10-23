சிறுவர் கபடி: கரூர் மாவட்ட அணி வெற்றி

ADDED : அக் 22, 2026 07:17 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த கடவூர் யூனியன், பாலவிடுதி பஞ்., துாளிபட்டியில் ஊர் மக்கள் சார்பாக, 6ம் ஆண்டு சிறுவர் கபடி போட்டி நடைபெற்றது.
திருச்சி, கரூர், திண்டுக்கல், சேலம், கோவை, தர்மபுரி மாவட்டங்களில் இருந்து, 40 அணிகள் பங்கேற்றன. இறுதி போட்டியில் கரூர் மாவட்டம் தரகம்பட்டி அருகே பாப்பையம்பாடி பாரிவள்ளல் கபடி அணியும், கடவூர் இடையபட்டி பகுதியில் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அணியும் மோதின.
இதில்,
28 வெற்றி புள்ளிகளை பெற்ற பாப்பையம்பாடி பாரிவள்ளல் விளையாட்டு
கபடி குழுவினர், 5,000 ரூபாய், 3 அடி உயர கோப்பையை தட்டி சென்றனர்.
கடவூர் இடையபட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அணியினர், 4,000 ரூபாய், 2 அடி உயரம்
கொண்ட கோப்பையை பெற்றனர்.
மூன்றாவது பரிசாக, 3,000 ரூபாய்,
கோப்பையை துாளிபட்டி பி.கே.ஏ., பிரதர்ஸ் அணியினரும், நான்காவது
பரிசாக திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி வடிவேல் நினைவு கபடி குழு அணியினர்,
2,000 ரூபாய், கோப்பையை பெற்றது. ஆறுதல் பரிசாக சிறந்த அணிகளுக்கு,
2,000, சிறந்த ரைடர் மற்றும் கேட்ச்சர் ஆகிய வீரர்களுக்கு தலா, 2,000,
சிறந்த தடுப்பாட்ட பரிசாக, 2,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது.