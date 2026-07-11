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பள்ளப்பட்டி மாணவர்கள் பூப்பந்தாட்டத்தில் சிறப்பிடம்

பள்ளப்பட்டி மாணவர்கள் பூப்பந்தாட்டத்தில் சிறப்பிடம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:05 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:05 AM

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அரவக்குறிச்சி:பூப்பந்தாட்ட போட்டியில், மூன்று பிரிவுகளிலும் முதலிடம் பிடித்து பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.

அரவக்குறிச்சி ஒன்றிய அளவிலான பூப்பந்து போட்டி, பள்ளபட்டி மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில், அரவக்குறிச்சி குறுவட்ட அளவிலான பள்ளிகள் பங்கேற்றன. பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர் அணி, 14 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில், ஹாஜி மீரா அகாடமி பள்ளி அணியை எதிர்கொண்டு 35--14, 35--17 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று முதலிடம் பிடித்தனர்.

மேலும், 17 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் ஹாஜி மீரா அகாடமி அணியை 35--12, 35--14 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வெற்றி பெற்று முதலிடம் பிடித்தனர். 19 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஈசநத்தம் அணியை எதிர்கொண்டு 35--17, 35--19 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் முதலிடம் பிடித்தனர். 14, 17, 19 வயதுக்குட்பட்ட மூன்று பிரிவுகளிலும் பூப்பந்து பிரிவில் பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் முதலிடம் பிடித்து, அரவக்குறிச்சி ஒன்றிய அளவிலான ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தைப் பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்தனர்.

வெற்றி பெற்ற மாணவியரை, பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி தாளாளர் ஹாஜி கஜனபர் அலி, தலைமை ஆசிரியர் முகமது இஸ்மாயில், உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் தாஜுதீன், பள்ளப்பட்டி எஜுகேஷன் சொசைட்டியின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.

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