/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கி.புரம் முருகன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு பூஜை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:05 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம் முருகன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு பூஜை நடந்தது.
கரூர்
- திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள கிருஷ்ணராயபுரத்தில் முருகன்
கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில், நேற்று கிருத்திகையை முன்னிட்டு
சிறப்பு வழிபாடு பூஜை நடந்தது.
இதில் முருகனுக்கு பால், தயிர்,
இளநீர், மஞ்சள், சந்தனம், பன்னீர் கொண்டு அபிேஷகம் செய்து மலர் மாலைகள்
கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து தீபாராதனை
காட்டப்பட்டது. கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் கலந்து
கொண்டனர். பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.