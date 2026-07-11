/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ வீட்டின் அறையில் சிக்கிய குழந்தையை மீட்ட வீரர்கள்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:06 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே, வீட்டின் அறையில் தாழிட்டு சிக்கிக் கொண்ட குழந்தையை, தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர்.
கரூர்
மாவட்டம், தான்தோன்றிமலை வெங்கடேஷ்வரா நகர், இரண்டாவது தெருவை
சேர்ந்த அற்புதவேல் என்பவரது மகன் சரனித், 2. நேற்று மாலை
அற்புதவேல் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினருடன், வீட்டுக்கு வெளியில்
பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, வீட்டின் அறையில் கதவை தாழிட்டு
கொண்டு, சரனித் சிக்கி கொண்டான். பிறகு, அலறல் சத்தம் கேட்ட
குடும்பத்தினர், தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
பிறகு,
கரூர் தீயணைப்பு வீரர்கள் சென்று, கதவை திறந்து சரனித்தை, பத்திரமாக
மீட்டு குடும்பத்தினருடன் ஒப்படை த்தனர். இதனால், அந்த பகுதியில்
சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.