முதல்வர் பாதுகாப்புக்கு வந்த போலீஸ்காரர் ஊர்க்காவல் படை வீரர் மயங்கி விழுந்தனர்
முதல்வர் பாதுகாப்புக்கு வந்த போலீஸ்காரர் ஊர்க்காவல் படை வீரர் மயங்கி விழுந்தனர்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:06 AM
கரூர்:கரூர்
அருகே, முதல்வர் பாதுகாப்புக்கு வந்த ஊர்காவல் படை பெண் வீரர், மற்றும்
சேலம் ஆயுதப்படை பெண் போலீஸ் ஆகியோர் மயங்கி விழுந்தனர்.
தமிழக
முதல்வர் விஜய் பங்கேற்ற, மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, நேற்று கரூர்
அருகே வெண்ணெய்மலையில், தனியார் கலையரங்கில் நடந்தது. அதற்காக,
பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து போலீசார், ஊர்க்காவல் படையினர்
பாதுகாப்பு பணிக்காக கரூர் வந்திருந்தனர். கரூர் அருகே
வாங்கப்பாளையம் பிரிவு ராம் நகர் பகுதியில், பாதுகாப்பு பணியில்
இருந்த பெரம்பலுார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஊர்க்காவல் படை வீரர்
தேன்மொழி, 30, அதிக வெயில் காரணமாக மயங்கி விழுந்தார்.
அவரை
அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கரூரில் உள்ள தனியார்
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனால், ராம் நகர் பகுதியில்,
சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மயங்கிய பெண் போலீஸ்
குளித்தலை பைபாஸ் நாப்பாளையம் சாலையில், சேலம் மாவட்ட ஆயுதப்படையை சேர்ந்த போலீஸ்காரர் மீனா
குமாரி,
திடீரென மயங்கி விழுந்தார். அருகிலிருந்தவர் மீட்டு குளித்தலை அரசு
தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இவர் காலை, 10:00 மணி வரை
காலை உணவு சாப்பிடாததால், மயங்கி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது.