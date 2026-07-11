/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/உலக மக்கள் தொகை தின உறுதிமொழி ஏற்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:07 AM
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அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி,
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் உலக மக்கள் தொகை
தினத்தையொட்டி உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. முதல்வர்
நவ்ஷாத் உறுதிமொழியை வாசிக்க, பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவ,
மாணவியர் ஏற்றுக் கொண்டனர்.
மக்கள் தொகை விழிப்புணர்வு, குடும்ப நலம்
மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியின் அவசியம் குறித்து உறுதிமொழி மூலம்
வலியுறுத்தப்பட்டது. பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள்
பங்கேற்றனர்.