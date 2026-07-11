/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ தடுப்பணை பகுதியில் சீரமைப்பு பணி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:07 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணை பகுதியில், பராமரிப்பு பணி நடந்து வருகிறது.
கரூர்
மாவட்டம், பெரிய ஆண்டாங்கோவிலில், அமராவதி ஆற்றின் குறுக்கே கடந்த,
2011-16ல் அ.தி.மு.க., ஆட்சியின் போது தடுப்பணை கட்டப்பட்டது.
திருப்பூர் மாவட்டம், அமராவதி அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர்,
பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணையை வந்து சேரும். தற்போது, அமராவதி
அணையில் இருந்து ஆற்றில் தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால்,
தடுப்பணை பகுதி வறண்ட நிலையில் உள்ளது. விரைவில், நெல் சாகுபடிக்கு
தண்ணீர் திறக்கப்படும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இதையடுத்து,
பெரிய ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணை பகுதியில் மதகுகள் சீரமைப்பு,
புதிதாக பெயின்ட் அடித்தல் உள்ளிட்ட பணி நடந்து வருகிறது.