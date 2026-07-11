/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மனைவி மாயம்; கணவர் புகார்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:08 AM
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அடுத்த ஆர்.டி. மலை பஞ்., மேல புதுப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்
சிவக்குமார், 49. விவசாய கூலி தொழிலாளி. இவரது மனைவி மீனா ராணி, 47.
இவர்களுக்கு, 22 வயதில் மகனும், 17 வயதில் மகளும் உள்ளனர். தம்பதியர்
இடையே சிறு சிறு தகராறு ஏற்ப்பட்டு, மனைவி வெளியே சென்று விட்டு, பிறகு
வீட்டுக்கு வந்து விடுவது வழக்கம்.கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றவர், இதுவரை வரவில்லை. பல
இடங்களில் தேடியும், விசாரித்தும் எந்தவித தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து அவரது கணவர் சிவக்குமார், நேற்று முன்தினம் கொடுத்த
புகாரின்படி, தோகைமலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தேடி
வருகின்றனர்.