கரூர் அருகே புதிய கழிப்பிடத்தை திறக்க பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு
கரூர் அருகே புதிய கழிப்பிடத்தை திறக்க பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:08 AM
கரூர்:கரூர்
அருகே கட்டி முடிக்கப்பட்ட, பொது கழிப்பிடத்தை உடனடியாக மக்கள்
பயன் பாட்டுக்கு திறக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள்
எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம், ஆண்டாங்கோவில் மேற்கு
பஞ்சாயத்து ஜீவா நகரில், 250க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளில்,
ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். அவர்கள்
அமராவதி ஆற்றின் கரையோர பகுதிகளை, திறந்த வெளி கழிப்பிடமாக
பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால், ஜீவா நகரில் பயன்படுத்த
முடியாத நிலையில் இருந்த, பழைய கழிப்பிடத்தை அகற்றிவிட்டு, புதிய
பொது கழிப்பிடம் கட்டி தரக்கோரி, அப்பகுதி மக்கள் பஞ்சாயத்து
நிர்வாகத்துக்கு கோரிக்கை வைத்தனர். இதையடுத்து, ஊரக வளர்ச்சி
மற்றும் உள்ளாட்சி துறை சார்பில், 7.85 லட்ச ரூபாய் செலவில், அமராவதி
ஆற்றுக்கு செல்லும் வழியில், புதிய கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டது.
புதிய
கழிப்பிடத்தை, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் சில மாதங்களுக்கு முன்
திறந்து வைத்தார். ஆனால், கழிப்பிடம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு
திறக்காமல், பெரும்பாலும் பூட்டியே உள்ளது. இதனால், அந்த பகுதியை
சேர்ந்தவர்கள், திறந்த வெளிப்பகுதியை கழிப்பிடமாக பயன்படுத்தி
வருகின்றனர். எனவே ஆண்டாங்கோவில் பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள், புதிதாக
கட்டப்பட்ட கழிப்பிடத்தை உடனடியாக திறந்து விட நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டியது அவசியம்.